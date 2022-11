A Portuguesa confirmou, na tarde desta quarta-feira, o técnico Mazola Júnior para o Paulistão 2023. O treinador, de 57 anos, deixou recentemente o Novorizontino após garantir a permanência do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Sua apresentação oficial será na sexta-feira, às 10h, na sala de imprensa do Canindé.

“Mazola Júnior é o novo técnico da Associação Portuguesa de Desportos! Mazola Júnior chega com o desafio de comandar o elenco rubro-verde no Paulistão de 2023”, comunicou o clube.

Ao lado dele, também foram contratados o auxiliar técnico André Dias e o preparador físico Rony. Outros nomes chegaram a entrar em pauta no clube, como Adilson Batista e Léo Condé, mas Mazola logo acertou as bases salariais com o clube.

Mazola salvou o Novorizontino do rebaixamento na Série B, assumindo o time no começo de setembro, totalizando dez jogos na reta final. Em 2022, também comandou o Ituano. Ao longo de sua carreira, já passou por Sport, Bragantino, Cuiabá, Paysandu, Ponte Preta, Londrina entre outros.

No Paulistão, a Portuguesa está no Grupo D, ao lado de Palmeiras, Santo André e São Bernardo.