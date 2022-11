Colaboração

Um corpo foi encontrado no deslizamento de terra que interditou a BR-376 em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o corpo foi encontrado por volta das 22h30 de segunda-feira (28), mas ainda não foi identificado.

As atividades de resgate interrompidas na madrugada, devido à continuidade da chuva e instabilidade do talude. De acordo com a PRF, nesta terça (29) pela manhã será feita análise pela Defesa Civil para reiniciar as atividades. Ainda não há números precisos de veículos envolvidos e vítimas.

Um ônibus da empresa Catarinense foi atingido pelo deslizamento de terra na BR-376 e um tronco de árvore quebrou o vidro atingindo um passageiro. O ônibus conseguiu voltar a Curitiba onde o passageiro recebeu socorro do Siate. Ele sofreu diversos ferimentos sem risco de morte.

O deslizamento aconteceu por volta de 19 horas de segunda (28) durante uma forte chuva . Os dois sentidos da rodovia no km 669 foram atingidos. Havia carros trafegando no local no momento do acidente. Equipes da empresa, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas para o atendimento.

Imagens mostram pelo menos um um carro e um caminhão soterrados no local.

As pistas seguem interditadas nesta terça e sem previsão de liberação, segundo a concessionária. Já são cerca de 12 horas de interdição total entre o Paraná e Santa Catarina.

A 376 está interditada na praça de pedágio de São José dos Pinhais (PR), no km 635 da BR-376, na unidade operacional da PRF em Tijucas do Sul (PR), no km 662 da BR-37, e na praça de pedágio de Garuva (SC), no km 1,3 da BR-101.