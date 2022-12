Após a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre (0,4%) e das revisões na série divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Boletim Focus publicado nesta segunda-feira, 5, mostrou forte alta no cenário de crescimento econômico em 2022.

A mediana para o aumento do PIB este ano saltou de 2,81% para 3,05%, contra 2,76% há um mês. Já a estimativa para a expansão do PIB em 2023 avançou de 0,70% para 0,75%, de 0,70% um mês antes.

Considerando apenas as 65 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2022 passou de 2,78% para 3,05%. No caso de 2023, a variação da mediana foi marginal, de 0,74% para 0,75%.

O Focus ainda mostrou leve alta na projeção para o crescimento do PIB em 2024, de 1,70% para 1,71%. Para 2025, a mediana foi mantida em 2,00%. Quatro semanas atrás, as taxas eram de 1,80% e 2,00%, nessa ordem.

O cenário de contas públicas contemplado no Relatório de Mercado Focus mostra situações opostas em 2022 e 2023. Se por um lado, para este ano, as estimativas têm melhorado, em linha com os bons resultados fiscais, de outro, as projeções para 2023 se deterioram em meio aos temores com os planos de aumento de gastos do governo eleito.

A estimativa para o superávit primário em 2022 passou de 1,25% para 1,29% do Produto Interno Bruto (PIB). Há um mês, a mediana era de 1,00% do PIB. Já, para 2023, a projeção de déficit primário piorou de 0,80% para 0,90% do PIB, de 0,50% quatro semanas antes.

Em relação ao resultado nominal, a mediana deficitária passou de 5,76% para 5,51% do PIB este ano. Mas o déficit esperado para 2023 voltou a aumentar de 8,25% para 8,52% do PIB. Há um mês, as medianas eram negativas em 6,10% e 7,50% do PIB, nessa ordem.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após as despesas com juros.

Houve ainda estabilidade na projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2022, em 57,70%, contra 58,45% um mês atrás. Em relação a 2023, a estimativa para a dívida líquida em relação ao PIB passou de 61,00% para 61,50%, de 62,90% há um mês.

Déficit em c/c

Os economistas do mercado financeiro aumentaram a estimativa de déficit em conta corrente do balanço de pagamentos em 2022, conforme o Boletim Focus. A mediana deficitária passou de US$ 44,07 bilhões para US$ 46,20 bilhões, contra US$ 38,45 bilhões de um mês atrás.

Já para 2023, a projeção para o rombo em transações correntes passou de US$ 39,75 bilhões para US$ 43,00 bilhões. Há um mês, a expectativa era deficitária em US$ 34,00 bilhões.

Balança comercial

A estimativa para o superávit da balança comercial em 2022 continuou em US$ 55,00 bilhões, mesmo valor esperado um mês antes. Para 2023, a projeção passou de US$ 56,00 bilhões para US$ 58,15 bilhões, contra US$ 56,00 bilhões há quatro semanas.

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o rombo em transações correntes nesses anos. A mediana das previsões para o IDP em 2022 cedeu de US$ 80,00 bilhões para US$ 78,00 bilhões, contra US$ 75,00 bilhões de um mês atrás. Para 2023, ficou em US$ 75,00 bilhões, de US$ 73,80 bilhões há quatro semanas.