Quatro crianças foram assassinadas na noite de terça-feira, 13, na cidade de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. As vítimas tinham 3, 6, 8 e 11 anos. O pai, de 28 anos, é o principal suspeito do crime e foi preso na madrugada desta quarta-feira, 14, em um hotel na capital.

Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, as crianças foram sedadas e depois mortas em casa. Três delas tinham marcas de facadas e duas, de asfixia.

Em entrevista a uma televisão local, o delegado Edimar Machado afirmou que o pai das crianças admitiu o assassinato e relatou como agiu. “Ele disse que já tinha dado um chá pela manhã para as crianças, elas entravam em relaxamento. E sufocava elas com um travesseiro e depois de sufocar desferiu as facadas”, afirmou o responsável pelas investigações.

Apenas a criança de 3 anos não foi ferida com a faca. As demais, segundo o delegado, receberam mais de dez golpes no peito e nas costas.