Rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro, Ceará e Juventude fazem o jogo da melancolia neste domingo, às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Eles se enfrentam pela última rodada do Brasileirão com as arquibancadas vazias, porque o time cearense foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD pela invasão a campo de sua torcida no empate por 1 a 1 contra o Cuiabá, pela 32ª rodada.

Os números justificam a queda dos dois times. Na 18ª colocação, o Ceará tem apenas 34 pontos e foi rebaixado na rodada passada, ao perder por 2 a 0 para o Avaí, em Florianópolis (SC). Ele volta à Série B depois de cinco anos e não vence há 11 jogos. A última vitória aconteceu diante do Santos, por 2 a 1, há dois meses, em duelo válido pela 26ª rodada.

O time cearense fez péssima campanha. Venceu apenas seis jogos em 37 rodadas, empatou 16 vezes e perdeu 15, com apenas 30 gols marcados e 40 sofridos. Teve quatro treinadores na temporada antes de Juca Antonello assumir, de forma interina, na reta final: Thiago Nunes, Dorival Júnior, Marquinhos Santos e Lucho González.

Lanterna e com o rebaixamento decretado há quatro rodadas, o Juventude soma apenas 21 pontos na lanterna e está 18 jogos sem vencer no Brasileiro, sendo o único time que não venceu no returno. Na última rodada, quase acabou com a escrita, mas sofreu o empate do Flamengo no último minuto, partida que terminou em 2 a 2 em Caxias do Sul (RS). A sua última vitória ocorreu por 1 a 0 justamente sobre o próprio Ceará, na longínqua 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 37 jogos, ganhou apenas três jogos, empatou 13 e perdeu 21 vezes. Tem o pior ataque com apenas 28 gols marcados e a pior defesa, com 65 sofridos. Na temporada, também teve quatro técnicos: Jair Ventura, Eduardo Baptista, Umberto Louzer e Celso Roth.

Para a sua despedida, Juca Antonello terá o retorno do atacante Zé Roberto, que cumpriu suspensão na rodada passada contra o Avaí. Richardson e Richard estão suspensos e serão os desfalques. Erick entra na vaga de Richard e Fernando Sobral e Geovani, que jogaram contra o Corinthians como titulares, podem aparecer na vaga de Richardson.

“É um momento bastante difícil para todos. E agora o clube precisa fazer uma análise profunda para ver o que aconteceu, onde errou, para que no próximo ano consiga voltar. Fazer uma análise criteriosa. O ano foi bastante difícil, desde o início”, disse o técnico interino.

Pelo lado do Juventude, Celso Roth terá vários desfalques. Os volantes Jean Irmer e Jadson, o lateral-direito Paulo Henrique, o meia Chico e o atacante Capixaba receberam o terceiro cartão amarelo diante do Flamengo e estão fora. Em contrapartida, Roth contará com os retornos do lateral-esquerdo Moraes e do centroavante Vitor Gabriel, que cumpriram suspensão.

O treinador, que vai para sua quarta partida no comando do time gaúcho, vai usar este jogo final para observar alguns jogadores. De olho na próxima temporada ele quer dar oportunidade para jovens da categoria de base, como o lateral-esquerdo Dudu, o volante Pará e os atacantes Rafinha e Ruan.