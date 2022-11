Depois de demitir o técnico Maurício Barbieri e finalizar a temporada, as primeiras saídas já foram confirmadas no Red Bull Bragantino. São eles: o lateral-esquerdo Ramon, o meia Hyoran e o atacante Carlos Eduardo, que estavam emprestados, e o meia Miguel, que não terá contrato renovado. Além disso, o coordenador técnico Sandro Orlandelli também deixa o clube.

“Agradecemos o empenho dos atletas neste período e desejamos sucesso nos próximos passos de suas carreiras”, escreveu o clube, informando também que o elenco adiantará os exames de pré-temporada e será liberado para férias no fim desta semana”, informou o comunicado.

Ramon, portanto, retorna ao Flamengo após 19 jogos pelo clube paulista. Hyoran pertence ao Atlético-MG e fez 43 jogos e seis gols pelo Red Bull Bragantino. Já Carlos Eduardo fez 28 jogos e volta ao Palmeiras. Por fim, Miguel atuou em 25 partidas e marcou dois gols. Seu contrato termina no fim de dezembro.

As mudanças também começaram fora das quatro linhas. O Red Bull Bragantino comunicou a saída do coordenador técnico Sandro Orlandelli, que estava no clube desde o início de 2020. “O Red Bull Bragantino informa que, em comum acordo, o coordenador técnico Sandro Orlandelli deixa o clube. Agradecemos todo o trabalho prestado no desenvolvimento de atletas desde o início de 2020 e desejamos sucesso nos próximos passos”, acrescentou.

Após se classificar à Libertadores e ser vice-campeão da Sul-Americana em 2021, havia expectativa para voltar ao principal torneio continental. Mas isso não ocorreu. Com campanha abaixo do esperado, o time terminou o Brasileirão em 14º lugar com 44 pontos, garantindo a última vaga para a Sul-Americana.