O Red Bull Bragantino segue de olho no mercado para definir seu técnico para a próxima temporada. Com preferência por um profissional estrangeiro e da “nova geração”, o clube paulista agora mira o português António Oliveira, atualmente no Cuiabá, mas que também já comandou o Athletico-PR.

António Oliveira assumiu o Cuiabá nesta temporada e fez 28 jogos, salvando o time do rebaixamento. Sob seu comando, foram sete vitórias, nove empates e 12 derrotas, terminando em 16º lugar, com 41 pontos.

O Red Bull Bragantino, porém, pode encontrar dificuldades para sua contratação. Isso porque o Cuiabá já demonstrou que quer a permanência do treinador, através do vice-presidente Cristiano Dresch, em entrevista à Rádio CBN Cuiabá.

“Nós queremos que ele fique. É óbvio que tem outros clubes que também têm interesse. A decisão vai partir dele. Eu acho que ele fez um bom trabalho, pegou o bonde andando aqui no Cuiabá. A gente vem conversando e não sei quando teremos um desfecho para isso”, disse o dirigente.

Além do próprio Cuiabá, outros times que estariam estudando uma proposta a António Oliveira são Fortaleza e Vasco. O time cearense tem um plano, caso Juan Pablo Vojvoda não renove com o clube. O argentino, aliás, era alvo do Vasco, mas já rejeitou a proposta. Justamente por isso, o clube carioca estuda o nome de António Oliveira.

O Red Bull Bragantino demitiu o técnico Maurício Barbieri antes mesmo do final do Brasileirão, após goleada por 6 a 0 para o Fortaleza. No clube desde 2020, ele tinha o trabalho mais longo em um time no Brasil.

Depois de sua saída, o Red Bull Bragantino já sondou dois nomes portugueses: Pepa, do Al Tai, da Arábia Saudita, e Ricardo Sales, livre no mercado. Pepa, de 41 anos, se destacou no futebol português pelo Tondela e pelo Paços de Ferreira.

Já Ricardo Soares teve boa passagem no Gil Vicente, de Portugal, levando o time à Liga Conferência de 2022/2023. O treinador de 47 anos esteve no comando do Al Ahly, do Egito, nesta temporada, mas saiu em setembro por questões internas, totalizando apenas 17 jogos.

O Red Bull Bragantino está no Grupo A do Paulistão, ao lado de Santos, Botafogo e Inter de Limeira. Os times enfrentam apenas os adversários dos outros grupos. A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela básica e o time faz sua estreia em casa, diante do Corinthians. A competição tem previsão de início em 15 de janeiro.