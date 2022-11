A Red Bull tratou de colocar panos quentes na discussão entre Max Verstappen e Sergio Pérez após o holandês não devolver o lugar para o seu companheiro de equipe durante a disputa do GP de São Paulo de Fórmula 1, no domingo. A equipe austríaca fez uma reunião com os pilotos internamente e definiu que o mexicano terá apoio total na busca pelo vice-campeonato.

“Discutimos essas coisas internamente. Os pilotos obviamente também falaram sobre isso. Eles são muito, muito claros. Para nós, Checo (apelido de Pérez) agora está empatado em pontos com Charles; A Ferrari não trocou de carro. E vamos a Abu Dabi, como equipe, para fazer o melhor que pudermos para que Checo alcance esse segundo lugar, e Max apoiará totalmente isso”, garantiu o chefe do time, Christian Horner.

A Red Bull já garantiu o título do Mundial de Construtores e Max Verstappen também já levou o Mundial de Pilotos. No momento, Charles Leclerc ocupa a vice-liderança da tabela, à frente de Pérez. Ambos somam 290 pontos, mas o piloto da Ferrari tem uma vitória a mais. O vice-campeonato será decidido no fim de semana, no GP de Abu Dabi, o último da temporada.

“Os pilotos discutiram e apertaram as mãos e estamos absolutamente focados na próxima corrida. O Checo fez um trabalho fenomenal durante todo o ano e merece o segundo lugar e acho que, como equipe, faremos o possível para apoiar isso, para conseguir isso em Abu Dabi”, enfatizou Horner.

O chefe da Red Bull foi a público para colocar um ponto final na discussão de seus pilotos. Durante o GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, Pérez cedeu a sexta posição para Max Verstappen tentar ultrapassar a Alpine de Fernando Alonso. O holandês, no entanto, não conseguiu e teria que devolver a P6 para seu companheiro de equipe, o que não aconteceu.

Irritado com a situação, Pérez falou publicamente que foi um dos grandes responsáveis pelos dois títulos mundiais conquistados por Verstappen. O mexicano afirmou ainda que o holandês estaria mostrando a sua verdadeira face.

Verstappen não respondeu às críticas de Pérez e deixou para tratar o caso internamente. Com a cabeça um pouco mais fria, segundo Horner, o holandês teria aceitado a fazer tudo o que puder para deixar o mexicano com o vice-campeonato em Abu Dabi.