Reprodução/KFC

O KFC, rede de restaurantes especializada em frango frito, aproveitou o maior torneio de futebol do mundo para lançar uma campanha digital e oferecer R$ 20,00 em cupons de desconto em pedidos feitos via delivery, para as melhores interações nas redes sociais. Nos dias de jogos, sempre ao presenciar o famoso “frango”, quando o gol é feito por uma falha do goleiro, ou qualquer outro lance marcante, os consumidores podem participar e ganhar com estes acontecimentos. E que fique claro, que esses “frangos” não sejam do nosso time!

Com campanha criada pela Cozinha, in-house montada pela Oliver, durante todos os jogos a participação é feita pelo Twitter por meio do uso da hashtag #FrangoPorFrangoKFC. A cada “frango” dos times competidores, os melhores comentários serão selecionados para receber o voucher de desconto via mensagem direta. Já no Instagram, para concorrer aos cupons, basta participar dos palpites nas publicações e dos quizz nos Stories. Lembrando que cada usuário só pode ganhar um cupom de desconto (limite de um por CPF), não existe pedido mínimo e pode ser utilizado em todas as lojas do Brasil.

A ação pode acontecer durante qualquer jogo, basta seguir a marca no Twitter, ativar as notificações e ficar ligado quando surgir um novo tweet. Até o final do torneio, a marca prevê distribuir mil cupons de descontos nessa campanha. “Queremos sempre estar junto com os fãs do frango frito mais famoso do mundo. E é claro que em um campeonato tão importante, com momentos marcantes, tínhamos que marcar presença. Convidamos os nossos consumidores a serem comentaristas junto com o KFC. Sabemos o quanto é importante participarmos com relevância das conversas ativas nas redes sociais, por isso, criamos essa ação, pensando em inovar no segmento em sinergia direta com o mote de quem mais entende de frango no país. A ideia é brincar com a oportunidade nos dias de jogos, beneficiando os clientes com a receita secreta do Coronel Sanders”, comenta Lucas Couto, Diretor de Marketing do KFC Brasil.

Para amplificar a ativação, a marca conta com os influenciadores Milene Domingues, Beto Oliver, Camila Martins, João Tofa, Kaike Nagai e Muito Humilde, que farão interações contratadas em suas redes, participando e interagindo com a campanha.

Confira mais detalhes da ação aqui.