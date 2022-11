Com exceção da disputa na Pensilvânia, senadores democratas e republicanos que buscam a reeleição venceram e vão cumprir um novo mandato a partir do ano que vem. Com a manutenção da maioria das 35 cadeiras em disputa, o controle da Casa segue indefinido, com resultados em quatro estados ainda pendentes.

Pleito mais acirrado neste ano, o democrata e atual senador pela Geórgia, Raphael Warnock, liderava a disputa por 0,5 ponto porcentual contra seu adversário republicano Herschel Walker, com 49,2% dos votos a 48,7%, segundo projeção da Reuters.

Em Nevada, o republicano Adam Laxalt lidera com 49,9% dos votos contra 47,2% da democrata e incumbente Catherine Cortez Masto. A disputa por cadeiras ao Senado dos EUA prevê segundo turno caso nenhum candidato atinja vitória por simples (50% mais 1). O segundo turno está marcado para o dia 6 de dezembro.

Entre outros Estados com disputa ainda indefinida, o senador republicano por Wisconsin, Ron Johnson, vencia o democrata Mandela Barnes com mais de 50% dos votos. No Arizona, o democrata Mark Kelly abria margem de seis pontos porcentuais sobre seu adversário Blake Masters, perto de assegurar sua reeleição. Por fim, os republicanos manterão sua cadeira no Alaska, já que dois candidatos do partido lideram a disputa.

Nos Estados com disputa já definida, houve virada apenas na Pensilvânia, onde o democrata John Fetterman ganhou do republicano Mehmet Oz. Entre outras vitórias democratas, Alex Padilla manteve sua cadeira na Califórnia; Ron Wyden venceu no Oregon; Patty Murray ganhou em Washington; Michael Bennet foi reeleito no Colorado; Tammy Duckworth venceu em Illinois; Peter Welch manteve seu posto em Vermont; Maggie Hassan seguirá como senadora de New Hampshire; Richard Blumenthal foi novamente escolhido pelos eleitores de Connecticut; e Chris Van Hollen ganhou em Maryland com mais de 60% dos votos. Em Nova York, o atual líder do Senado, Chuck Schumer, também foi reeleito.

Já entre republicanos vencedores, Mike Crapo venceu em Idaho; Mike Lee, em Utah; John Hoeven ganhou na Dakota do Norte, e John Tunne, na do Sul; Jerry Murray seguirá como senador pelo Kansas; James Lankford manteve seu posto por Oklahoma; Chuck Grassley venceu em Iowa; Eric Schmitt ganhou no Missouri; John Boozman foi reeleito em Arkansas; John Kennedy ganhou em Lousiana com ampla margem; Indiana reelegeu Todd Young; Kentucky reelegeu Rand Paul; Ohio manteve preferência republicana ao votar por JD Vance, assim como o Alabama, com Katie Britt, e a Carolina do Norte, com Ted Budd. Na Carolina do Sul, Tim Scott foi reeleito, enquanto Marco Rubio cumprirá mais um mandato como senador pela Flórida.