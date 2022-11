As reservas em moedas estrangeiras da China cresceram mais que o esperado em outubro, segundo dados publicados nesta segunda-feira, 7, pelo Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês). As reservas avançaram a US$ 3,052 trilhões em outubro, alta de US$ 23,5 bilhões ante setembro, acima da previsão de US$ 3,039 trilhões dos economistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Economistas disseram que o efeito de valorização das reservas e o grande superávit comercial da China devem ter ajudado a aumentar as reservas em moeda estrangeira no mês passado, mesmo que a pressão de baixa sobre o yuan tenha permanecido.