Certo de que não terá uma equipe para competir na Fórmula 1 em 2023, o australiano Daniel Ricciardo espera retornar em 2024, quando a dança das cadeiras pode abrir um novo espaço para ele. Há a possibilidade de que a vaga apareça na Mercedes, já que Lewis Hamilton tem contrato até o fim de 2023 e ainda não renovou, embora já tenha manifestado a vontade de estender um pouco mais a carreira. Ricciardo, contudo, afirma que seu futuro não depende do heptacampeão britânico.

“A verdade é que eu quero que ele permaneça no esporte. Ele é um dos maiores de todos os tempos e acho que competir com ele é divertido, é incrível”, disse o piloto australiano sobre Hamilton. “Acho que meu futuro… não acredito que esteja relacionado ao que os outros fazes. Eu penso que, como posso dizer, as oportunidades surgirão quando surgirem, mas não estou apostando que ninguém faça algo para que eu possa encontrar meu caminho”, completou.

Ricciardo será substituído na McLaren pelo seu compatriota Oscar Piastri. Como a Haas mantém a última vaga restante para a próxima temporada, é praticamente certo de que ele não será parte de qualquer dupla principal. Por isso, está aberto à possibilidade de se tornar piloto reserva. Existem especulações de que estaria negociando justamente com a Mercedes, que perdeu o até então reserva Nyck de Vries, contratado pela AlphaTauri para ser parceiro de Yuki Tsunoda em 2023.

Caso Ricciardo vire reserva da Mercedes, a chance de se tornar titular dependeria mesmo de Hamilton e sua possível extensão de contrato, uma vez que George Russell tem um contrato mais longo. Em entrevista ao canal britânico SkySports, Russell disse que o australiano seria bem-vindo na equipe alemã. “Acho que seria interessante. Acho que gostaríamos de ver isso. Mas cabe a Daniel ver o que ele quer fazer com seu futuro”, disse.

O ano fora das corridas da Fórmula 1 é visto de maneira positiva por Daniel Ricciardo, que gosta da ideia de ter um período para se renovar. “Quero levar o tempo necessário, manter um pouco de distância do esporte e, digamos, me reconstruir. Mas, se algo fizer sentido em 24, vou voltar com força e me divertir, e espero correr na frente”, afirmou.