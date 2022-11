A Liga Mundial de Skate Street (SLS, na sigla em inglês) irá coroar neste domingo seus dois novos campeões – e com duas brasileiras entre as favoritas. Rayssa Leal, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e Pâmela Rosa, bicampeã mundial, lideram o ranking e já estão classificadas para a final deste domingo. No masculino, as chances do Brasil ainda dependem de bons resultados no Last Chance Qualifier, espécie de repescagem que será disputada neste sábado.

A SLS teve até o momento três etapas disputadas nos Estados Unidos – Jacksonville, Seattle e Las Vegas -, e no feminino todas elas foram vencidas por Rayssa Leal, que lidera o ranking mundial. Pâmela Rosa, por sua vez, é a segunda colocada. O bom desempenho colocou as duas diretamente na final da liga, chamado de Super Crown, e que será disputado neste final de semana na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra.

“Eu amei, é uma pista grande, e quanto maior eu acho melhor. Tenho que treinar, colocar as manobras no pé e ver o que vai acontecer no domingo”, disse Pâmela nessa sexta-feira. “É gratificante estar no Brasil, porque a gente sempre se sente em casa, independente da cidade. E eu tenho certeza que a torcida vai fazer um espetáculo muito grande.”

A disputa no domingo será entre oito atletas. Duas japonesas, Yumeka Oda e Momiji Nishiya, também já garantiram presença na finalíssima. As outras quatro classificadas serão definidas no qualifying deste sábado. Assim, as brasileiras Gabi Mazetto, Marina Gabriela e Vitória Mendonça também podem se classificar para a disputa do título.

No masculino, o Brasil ainda não colocou nenhum atleta na decisão, mas há boas chances. Kelvin Hoefler – prata na Olimpíada de Tóquio – Felipe Gustavo, Luan Oliveira e Filipe Mota irão à pista neste sábado em busca da classificação.

“Eu me sinto muito feliz por estar aqui. Em 2018 eu estava aqui no Rio assistindo meus ídolos andando de skate, e quatro anos depois estou aqui andando, participando com os melhores do mundo”, disse Filipe Mota, de apenas 15 anos. O skatista mineiro costuma treinar ao lado de Rayssa Leal.

Gustavo Ribeiro (Portugal), Vincent Milou (França), Chris Joslin (EUA) e Yuto Horigome (Japão) são os quatro primeiros do ranking mundial e já estão garantidos na final.