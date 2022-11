Reprodução/DER-PR/Rodovias Paraná

Um acidente na manhã deste domingo (27) interdita um trecho da BR-158, em Peabiru, no Norte do Paraná. Um caminhão tombou e fecha o trânsito no km 208.

Equipes de socorro estão no local, segundo o DER-PR.

O departamento também divulga no seu Twitter o mapade atos e manifestações nas rodovias, mas sem bloqueios até o momento.

Reprodução/DER-PR

Veja como estão as rodovias no Paraná, clicando aqui