Uma nova polêmica voltou a assolar o mundo do xadrez em 2022. Após Hans Niemann e Magnus Carlsen protagonizarem o grande escândalo do ano, um outro fato curioso chamou atenção do mundo do esporte. O russo Ian Nepomniachtchi gerou uma polêmica ao quebrar o protocolo de vestimenta de uma etapa do Mundial de Xadrez Blitz, realizado no Casaquistão.

O Grão Mestre apareceu para a disputa com uma camiseta com a frase “Que mirás, bobo. Andá pa’alla”, “O que está olhando, bobo. Vai para lá”, em tradução literal, do que Messi disparou na zona mista de Argentina x Holanda, na Copa do Mundo do Catar.

A vestimenta casual do enxadrista causou espanto nos adversários e na organização do torneio, que pede formalmente em seu regulamento, que os participantes usem “sapatos, calças de cor escura sem cores vivas, camisa de manga comprida de cor clara e jaqueta escura que pode ser retirada durante o jogo”.

Após perceberem a alteração na vestimenta, o diretor do torneio pediu que Nepomniachtchi se vestisse de forma adequada para prosseguir o confronto. Após retrucar afirmando que o código de vestimenta “É estranho e deveria ser antes de mais nada sobre o conforto dos jogadores”, o enxadrista se trocou e prosseguiu no torneio.

Segundo o jornal argentino Olé, Nepomniachtchi é um grande fã de Lionel Messi e torce para o Barcelona, explicando assim a camiseta com a frase do camisa 10 da seleção argentina.

Magnus Carlsen também viola o regulamento

Além de Ian Nepomniachtchi , o norueguês Magnus Carlsen também recebeu uma advertência da organização do torneio, pois estava vestindo um agasalho de moletom da marca alemã Puma, contrariando o regulamento. Após a “bronca”, ele vestiu um terno e acabou campeão do torneio.