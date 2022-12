O Santos anunciou nesta quarta-feira a contratação do volante Dodi, que vinha atuando pelo Kashiwa Reysol, do Japão. O jogador, pedido pelo técnico Odair Hellmann, assinou por três anos com a equipe paulista. Ele é o quarto reforço para a temporada 2023.

Douglas Moreira Fagundes, o Dodi, começou a carreira profissional no Criciúma, em 2014. Deixou o time catarinense para defender o Fluminense em 2018, onde trabalhou com o técnico Odair Hellmann e se destacou na equipe. Em 2021, foi jogar no futebol japonês.

Dodi tinha contrato com o Kashiwa Reysol, mas se animou com a proposta do Santos. Pelo clube japonês, o volante entrou em campo em 58 oportunidades e marcou um gol.

Além dele, o Santos já confirmou mais três reforços: o zagueiro Messias e o atacante Mendoza, ex-Ceará, além do lateral-direito João Lucas, que disputou o último Brasileirão pelo Cuiabá.

O Santos também usou o direito de compra para segurar no elenco os meias Rodrigo Fernández e Vinícius Zanocelo.

A estreia do Santos no Campeonato Paulista será diante do Mirassol. Data, horário e local ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).