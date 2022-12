O Santos confirmou em suas redes sociais que a nova versão de seu escudo, adornado com uma coroa em homenagem a Pelé, passará a ser utilizada no uniforme da equipe já na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tem início na próxima semana. A equipe santista inicia sua jornada no torneio na quarta-feira, 4, contra o São Raimundo (RR) pelo Grupo 26.

A coroa ficará posicionada no topo do escudo, acima das duas estrelas douradas (referentes aos dois títulos brasileiros). Em imagens divulgadas nas redes sociais, a novidade no escudo do clube foi vista na camisa principal da equipe e no uniforme de goleiro.

Esta não é a primeira vez que esta homenagem a Pelé é utilizada pelo Santos. Em 2019, o atacante venezuelano Soteldo, que veste a camisa 10, utilizou o manto em uma homenagem ao “Eterno Camisa 10? no aniversário de Pelé daquele ano. Desta vez a homenagem será utilizada nos uniformes de todos os jogadores, a partir da Copa São Paulo deste ano. A mudança foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube nesta semana. A informação foi confirmada no media day dos “Meninos da Vila”, que se preparam para estrear na competição.

Comandado por Orlando Ribeiro, que dirigiu o time principal na temporada de 2022, o Santos vai em busca de sua quarta conquista do torneio, tendo conquistado o torneio em 1984, 2013 e 2014. Na última edição, a equipe ficou com o vice-campeonato após perder a final para o Palmeiras.

Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro, para uma revisão do tratamento quimioterápico contra um tumor no cólon. O boletim médico mais recente do Rei, divulgado na última quarta-feira, 21, não trouxe notícias animadoras. O ídolo do Santos e da seleção apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.

A saúde de Pelé

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação. Na segunda quinzena de janeiro, o Einstein confirmou que Pelé esteve no local para passar por mais exames de avaliação.

Em tratamento contra um câncer, ele já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital em setembro do ano passado. Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado. Dia 20, quando começou a Copa, Pelé postou nas redes sociais sobre os 100 anos de sua mãe, Dona Celeste. Constantemente, ele publica mensagens aos jogadores e agradece o carinho de todos.