Pelé vivenciou o futebol em uma época diferente, na qual as transferências eram mais raras e os jogadores demonstravam maior fidelidade às camisas que vestiam. Não à toa, ficou marcado na história por seus anos com o Santos. Somente no fim da carreira, quando já havia se despedido do clube paulista, aceitou um convite para atuar nos Estados Unidos, no Cosmos, de Nova York.

A trajetória de Pelé no futebol começou em times amadores de Três Corações (MG), sua cidade natal, e Bauru (SP), para onde se mudou na infância. Ainda bem jovem, ele passou a atuar nas categorias de base do Bauru Atlético Clube, o BAC, e logo se destacou. De lá, foi levado para o Santos pelo técnico Waldemar de Brito.

Não demorou para que o nome de Pelé ficasse famoso. Seu primeiro jogo pelo Santos aconteceu em 1956, ainda com 15 anos, e logo na estreia ele marcou seu primeiro gol como profissional. No total, foram 1.116 partidas com a camisa santista, nas quais marcou 1.091 vezes, recorde de gols de um jogador por um único time. Foi ele quem ajudou o clube a assumir um novo patamar no futebol mundial.

O sucesso do Santos naquela época era tamanho que a equipe era frequentemente chamada para exibições fora do Brasil. Em uma dessas excursões, pela África, em 1969, a presença santista, e principalmente do Rei do Futebol, chegou a parar duas guerras. Tanto no Congo quanto na Nigéria, que viviam dias de conflitos sangrentos, os combates tiveram tréguas, mesmo que por um curto período, quando o Santos passou por lá.

Pelé conquistou dezenas de títulos com a camisa santista, sendo que os principais deles foram dois do Mundial (1962 e 1963), dois da Libertadores (1962 e 1963), cinco da Taça Brasil (de 1961 a 1965) e um do Roberto Gomes Pedrosa (1968), além de dez do Campeonato Paulista (1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 e 1973). Na competição estadual, aliás, foi artilheiro 11 vezes, inclusive em 1958, quando marcou 58 gols e estabeleceu um recorde histórico.

O Rei do Futebol se despediu do Santos em 1974, em jogo diante da Ponte Preta, mas no ano seguinte aceitou um convite do Cosmos de Nova York para ajudar a desenvolver o ainda incipiente futebol nos Estados Unidos. Lá, atuou ao lado de diversos craques, como Beckenbauer e Carlos Alberto Torres, e conquistou o título da Liga Norte-Americana em 1977.

Depois de 111 partidas e 65 gols marcados nos Estados Unidos, ele se despediu definitivamente do futebol no dia 1º de outubro de 1977, quando estava prestes a completar 37 anos. Seu adeus foi em amistoso entre Cosmos e Santos, no qual atuou um tempo por cada equipe.

OUTRAS CAMISAS

Pelé jogou ainda uma partida pelo Flamengo. Em 6 de abril de 1979, o Rei, já com 38 anos, atuou ao lado de Zico em um amistoso com o Atlético-MG. O jogo foi realizado para arrecadar dinheiro para as vítimas das chuvas que atingiram Minas Gerais no começo daquele ano, deixando 246 mortos. Ele deixou o campo no intervalo do jogo.

Além disso, ele fez três jogos pelo Vasco em 1957, quando tinha apenas 17 anos. Ele defendeu o cruzmaltino emprestado pelo Santos em um torneio internacional realizado no Maracanã. Pelé enfrentou o Belenenses, de Portugal, o Dínamo de Zagreb, da então Iugoslávia, e o Flamengo.