Reinaldo Reginato

Quem ainda não viu ou quer ver de novo o Auto de Natal do Grupo Lanteri, ainda tem chance. O espetáculo será apresentado nesta quarta e sexta-feira (dias 21 e 23 de dezembro), às 20h, em São José dos Pinhais. Serão as últimas apresentações!

A peça com duração de 60 minutos, reúne um elenco de 59 atores e combina teatro, música e dança para contar a história do nascimento de Cristo, desde a promessa feita por Deus a Abraão.

A dramaturgia traz personagens bíblicos importantes como: José, do Egito, Faraó, David, Salomão, Isaías, Miquéias, entre outros reis, líderes e guias. As cenas narram toda a trajetória do casal Maria e José, até o nascimento de Jesus.

As apresentações são gratuitas e estão sendo realizadas ao ar livre.

“Todos são bem-vindos, nosso Auto de Natal é voltado para toda a família, adultos e crianças estão convidados para se encantar e viver uma noite mágica”, declara Edson Luiz Martins, diretor de produção do Grupo Lanteri.

Nestes dias, o público também pode visitar um presépio em tamanho natural montado pelo grupo. Jesus, Maria, José e os Três Reis Magos compõem o cenário que remete ao grande acontecimento, o nascimento do Salvador.

“Que o sonho natalino se torne vivo e que permeie os corações levando amor, perdão e reconciliação como mensagem”, aspira o diretor artístico, Aparecido Massi.

Projeto realizado pelo Grupo Lanteri, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, com apoio da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais e de Araucária. Patrocínio: Brafer Construções Metálicas S/A, Fomento Paraná, Copel e Governo do Estado do Paraná.

Serviço:

ÚLTIMAS APRESENTAÇÕES

Auto de Natal – Grupo Lanteri

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Dias: 21 e 23 de dezembro, às 20h

Local: Praça Oito de Janeiro, em frente à Catedral de São José/Centro

Acesso gratuito