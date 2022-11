Restam duas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Com seis pontos em disputa, o São Paulo joga suas fichas em bater o vice-líder Internacional nesta terça-feira, às 21h30, na despedida do Morumbi na temporada para ter um salto anímico e chegar à rodada derradeira próximo de garantir vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

O São Paulo é o nono colocado, com 51 pontos, e pode sonhar até em conquistar um lugar na fase de grupos do torneio continental. Seus principais concorrentes são Athletico-PR, Atlético-MG, América-MG, Fortaleza e Botafogo. Independentemente do resultado do Morumbi, o time de Rogério Ceni precisará de uma ajudinha de Palmeiras e Corinthians para alcançar seu objetivo. Os rivais têm compromisso com os times mineiros nas rodadas derradeiras.

“Não temos como fazer qualquer mudança drástica em pouco tempo. Temos de contar com o Morumbi para sobreviver à última rodada, ou seja, vencer o Internacional para estar vivo no jogo seguinte contra o Goiás. Os resultados dos demais adversários fogem ao nosso controle”, explica o técnico Rogério Ceni.

A falta de resultados positivos nos dois últimos jogos complicou a missão tricolor. O São Paulo reconhecia a obrigação de somar 100% dos pontos diante de Atlético Goianiense e Juventude dados os jogos seguintes com Atlético-MG e Fluminense. Contra os mineiros, empate, enquanto na partida com os cariocas derrota de virada com três gols de Cano em um intervalo de 13 minutos. A forma como se deu a derrota no Maracanã preocupa Rogério Ceni, que cobra evolução na mentalidade de seu grupo.

“Nós temos de ser mais fortes psicologicamente. Quando se sofre um gol, temos de estar mais ligados no jogo. Não podemos deixar nos abater, mostrar força psicológica e mental para continuar no jogo caso sofra o revés, mesmo o rival tendo força e qualidade”, avaliou o ex-goleiro e ídolo são-paulino.

A classificação do São Paulo para a Libertadores será crucial para a sequência de Rogério Ceni no cargo de treinador. O ídolo não conta com tanto respaldo no vestiário. O meia Patrick protestou contra o técnico por ser substituído no intervalo da partida com o Fluminense. Ceni já deixou claro inúmeras vezes que a decisão de continuar no clube pode ser tomada pela própria diretoria tricolor. A baixa expectativa por reforços também desanima o ex-goleiro.

DESFALQUES

O São Paulo tem uma extensa lista de desfalques para o jogo com o Internacional. A grande preocupação se dá sobre a lateral-direita. Sem poder contar com Rafinha (suspenso), Igor Vinícius e Moreira (lesionados), Rogério Ceni será obrigado a improvisar. Uma das possibilidade é utilizar novamente Reinaldo no setor. O desempenho do canhoto foi muito questionada no Maracanã e não inspira grande confiança.

Além dos problemas na direita, Ceni não conta com outros nove jogadores: Arboleda, Diego Costa, Miranda, Andrés Colorado, Alisson, Eder, Caio, Rodriguinho e Nikão.

PERTO DO VICE

O Internacional está perto de confirmar o vice-campeonato. Com 67 pontos, o time colorado precisa vencer o São Paulo e torcer por um tropeço de Fluminense e Corinthians para consolidar a segunda posição e garantir o prêmio de R$ 42,7 milhões.