Não foi tão fácil como muitos esperavam, mas o São Paulo estreou com vitória na 53ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Numa noite chuvosa, de quarta-feira, o tricolor paulista venceu por 3 a 0 o Porto Velho-RO, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, na cidade de Marília. Com isso, lidera o Grupo 17, com três pontos, contra um de Marília-SP e Paraibano-PB que na preliminar empataram por 1 a 1.

No primeiro tempo, o São Paulo encontrou muitas dificuldades para trocar passes devido à qualidade ruim do gramado, bastante prejudicado pela chuva, que insistiu em cair durante todo o tempo. O Porto Velho ficou lá atrás, fechado e até se arriscou no contra-ataque, duas ou três vezes, na parte final.

Os dois times não mudaram no intervalo, mas o cenário mudou logo no primeiro minuto do segundo tempo. O São Paulo abriu o placar aos 58 segundos numa cabeçada do zagueiro Belém que apareceu no segundo pau após cobrança de escanteio.

Mais tranquilo, o São Paulo chegou ao segundo gol aos 18 minutos, após uma falha do goleiro Carlos Madeira, do Porto Velho. Após cruzamento no alto ele tentou segurar a bola, mas a soltou nos pés do oportunista Talles que, na pequena área, só teve o trabalho de tocar para as redes.

O terceiro gol saiu aos 36 minutos, numa bela cobrança de falta de Negrucci. Com a perna esquerda ele bateu de curva e a bola tocou na trave antes de entrar.

O São Paulo agora vai focar em mais dois jogos. No próximo sábado, dia 7, enfrenta o CS Paraibano, e na outra terça-feira, dia 10, pega o time-sede, o Marília. Os dois jogos estão marcados para começar no mesmo horário: 21h45.

O técnico Belletti acredita que, com menos ansiedade, os jogadores são-paulinos poderão render mais nos outros jogos e carimbar a classificação ainda na liderança desta primeira fase. O objetivo é buscar o pentacampeonato. Antes o tricolor sagrou-se campeão em 1993, 2000, 2010 e 2019.

CONFIRA OS RESULTADOS DA NOITE DESTA QUARTA-FEIRA:

Atlético-GO 2 x 1 Botafogo-SP

ABC-RN 2 x 1 Maringá-PR

Marília-SP 1 x 1 CSP-PB

Vasco 2 x 1 Capital-TO

Sampaio Corrêa-MA 2 x 2 Itabaiana-SE

São Paulo 3 x 0 Porto Velho-RO