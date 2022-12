O chanceler alemão Olaf Scholz disse nesta quarta-feira, 14, que a entrada dos demais países dos Bálcãs na União Europeia é do interesse da Alemanha e da Europa. Falando ao Parlamento antes da cúpula do bloco em Bruxelas, Scholz saudou o renascimento das negociações de adesão à UE com os seis países dos Bálcãs Ocidentais nos últimos meses e a decisão esta semana de conceder o status de “candidato” à Bósnia. Scholz também elogiou a decisão de permitir que a Croácia ingresse na zona de viagem livre de verificação de identidade da Europa e disse que a Bulgária e a Romênia devem “seguir em breve”. A Áustria bloqueou até agora a tentativa dos dois países de ingressarem no chamado Espaço Schengen. Fonte: Associated Press.