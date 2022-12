Polícia Civil em ação (Crédito: Divulgação/Fabio Dias/EPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizaram buscas para localizar vítima de sequestro, na manhã desta terça-feira (27), em Matinhos, no Litoral do Estado.

A PCPR recebeu uma denúncia anônima informando sobre o possível paradeiro da vítima na Rodovia Alexandra Matinhos. Cerca de 20 policiais civis e militares foram até o local para realizar buscas a fim de localizar a vítima. Conforme apurado, a vítima não foi localizada até o momento.

Durante as diligências, os policiais conversaram com moradores locais a fim de solicitar a colaboração da população com informações que auxiliem nas investigações e localização da vítima.

CRIME- A ação criminosa aconteceu na noite de quarta-feira (22), em Matinhos, no Litoral do Estado. Na ocasião, três indivíduos armados renderam a vítima, de 24 anos, violentamente e a sequestraram.

