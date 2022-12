O Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle (Unacon Sindical) emitiu nota para parabenizar a indicação e desejar sucesso aos futuros titulares da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Marques de Carvalho, e da Secretaria do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, anunciados nesta quinta-feira, 22, pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, respectivamente.

Na nota, o Unacon Sindical destaca o currículo e a experiência dos dois indicados e diz estar à disposição para colaborar para um país mais justo. “O Unacon Sindical, em seus compromissos com a pauta dos servidores da carreira de Finanças e Controle e com o aperfeiçoamento do serviço público em prol do desenvolvimento inclusivo e sustentável, se coloca à disposição dos futuros Secretário do Tesouro Nacional e ministro da CGU para a construção de um país mais justo, democrático e soberano, tarefas indissociáveis da boa gestão das finanças públicas, da transparência e integridade do gasto”.

A entidade representa cerca de 6 mil servidores, ativos e aposentados, da Secretaria do Tesouro Nacional e da CGU.