Divulgação Unidade CIC

A ESG Tech, so+ma, que há sete anos auxilia grandes empresas, consumidores e cooperativas a mudar o comportamento em relação aos produtos que são recicláveis, está com três campanhas de natal ativas para que os participantes levem seus recicláveis às Casas Amarelas (locais estruturados que recebem os resíduos) e acumulem muitos pontos com os materiais para conseguir ajudar o Complexo Pequeno Cotolengo.

A primeira campanha é o Natal Solidário – uma grande corrente do Bem! Neste período de festas, o aumento do consumo gera mais oportunidades de reciclagem, então a so+ma faz um convite a toda população, que recicle mais, gerando renda adicional para as cooperativas parceiras do programa e ajude o Complexo Pequeno Cotolengo. Com a meta atingida de 100 toneladas de recicláveis recebidos em todas as unidades da so+ma pelo país, a startup conseguirá doar 500 mil pontos para 10 instituições sociais, e em Curitiba, o Complexo Pequeno Cotolengo receberá 50 mil pontos, onde podem ser trocados por alimentos e benefícios como cestas básicas.

“Formar uma grande corrente do bem para que todas as premissas do ESG (Environmental, Social and Governance) sejam colocadas em prática, esta é a meta da so+ma por meio de suas campanhas de Natal que beneficiam nossos parceiros, o meio ambiente e a sociedade, pois todos os recicláveis recebidos pelo programa são redirecionados para as cooperativas, ajudando nossos patrocinadores a cumprirem a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Transformar intenção em ação é o que nos move na so+ma.”, explica Claudia Pires, CEO da so+ma.

Vidro vale o dobro de pontos

O vidro receberá uma atenção especial no Natal. Até 30 de dezembro, período onde muitas garrafas de vidro como cervejas e outras bebidas serão consumidas, o material valerá o dobro de pontos nas casas de recebimento da so+ma, cada quilo corresponderá a 20 pontos. O objetivo é direcionar corretamente o descarte do resíduo, evitando sua ida a aterros sanitários, e dessa forma garantir a sua reciclagem para que vire um produto novamente. Além disso, aproveitando o período de festas onde muitas embalagens são descartadas, a ESG Tech quer ultrapassar mais de 100 toneladas de materiais recebidos em suas unidades.

Mini panetones e chocotones como recompensa

Entre os dias 12 e 30 de dezembro, os pontos acumulados no programa so+ma vantagens, poderão ser trocados por mini panetones ou mini chocotones da Bauducco, através do aplicativo so+ma vantagens.

Apoio

Em Curitiba, o Programa so+ma vantagens é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba, além do apoio do Grupo SIG, líder no fornecimento de sistemas e soluções para embalagens cartonadas assépticas. O investimento da SIG viabilizou a construção de toda a infraestrutura necessária para incubar a cooperativa, envolver a comunidade e adquirir as recompensas para as trocas do programa.

Crédito: Divulgação Unidade CIC

Onde encontrar a so+ma

Curitiba

Batel

Ecoponto Parque Gomm – Parque Gomm, R. Hermes Fontes, 204 – Batel, Curitiba.

Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta / 8h-12h aos sábados

CIC

Ecoponto CIC – R. Orestes Thá, 1800 – Cidade Industrial De Curitiba, Curitiba,

Horário: 8h-12h, 13h-17h de segunda à sexta

Cotolengo

Rua José Gonçalves Júnior, 140 – Campo Comprido

Horário: 8h30-11h30 de segunda à sexta / 9h-16h no 2° sábado do mês