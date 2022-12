A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha ficou em 10% em novembro, desacelerando ante 10,4% em outubro, segundo revisão publicada nesta terça-feira, 13, pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. Na comparação mensal, o CPI alemão recuou 0,5% em novembro. As variações confirmaram estimativas preliminares, divulgadas há cerca de duas semanas, e vieram em linha com as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.