A cantora Taylor Swift foi homenageada pelo museu Madame Tussauds de Dubai com uma estátua de cera. O presente, no entanto, parece não ter agradado aos fãs. O engraçado é que essa não é a primeira vez que seus seguidores ficam decepcionados com uma representação desse tipo. “Por que é tão difícil fazer uma estátua realmente parecida com a Taylor?”, questionou um perfil no Twitter.

A estátua foi vestida com uma cópia de um figurino usado pela cantora no período de lançamento de seu primeiro álbum e tem ao seu lado um violão. Além de Taylor, o museu expõe estátuas de diversas outras personalidades como de Miley Cyrus, Lady Gaga, Jackie Chan, David Beckham e Cristiano Ronaldo.