O técnico Hajime Moriyasu deve alcançar um feito histórico no comando da seleção japonesa. Perto de ter seu contrato renovado, ele se tornará o primeiro treinador a seguir no comando da equipe asiática após a disputa de uma Copa do Mundo. No Catar, ele liderou o time na conquista de resultados surpreendentes.

De acordo com a agências de notícias Kyodo, Moriyasu será confirmado no cargo nos próximos dias, após reunião com a federação de futebol do país. O veículo alega ter acesso a fontes que confirmaram a renovação praticamente garantida. O treinador deve estender o vínculo até a Copa de 2026.

No Catar, ele liderou uma das equipes mais surpreendentes do Mundial. Mesmo estando no chamado “grupo da morte”, o Japão derrotou seleções do porte da Espanha e da Alemanha e avançou às oitavas de final. No mata-mata, acabou caindo nos pênaltis diante da Croácia, que ficaria com o terceiro lugar geral.

Segundo a agência de notícias japonesa, a performance da seleção no Catar foi determinante para o acerto a ser confirmado. Inicialmente, havia o plano de trocar o treinador de 54 anos pelo argentino Marcelo Bielsa.