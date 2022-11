Divulgação/CBT

Três tenistas brasileiros conquistaram um título inédito para o País, neste domingo: a Copa Davis júnior (até 16 anos). João Fonseca (44º do ranking da categoria), Pedro Rodrigues (245º) e Gustavo Almeida (248º) bateram na final os Estados Unidos por 2 a 0, em Antalya, na Turquia.

No primeiro jogo Almeida derrotou Meecah Bigun (111º) por 7/6 e 6/0. No segundo, Fonseca fez 6/4 e 6/1 em Kaylan Bigun (87º) e fechou o confronto sem a necessidade do duelo de duplas.

Antes dos norte-americanos, os brasileiros, comandados por Rodrigo Ferreiro, haviam derrotado Marrocos, Paraguai e França ainda na primeira fase. Depois passou por Austrália e Itália antes dos Estados Unidos.

Torneio disputado desde 1995, o Brasil tinha como melhor resultado um terceiro lugar, em 2006, com André Stábile, Fabrício Neis e Henrique Cunha.