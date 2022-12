Tenista número 1 do Brasil, Thiago Monteiro embarca nesta sexta-feira rumo à Austrália, onde vai iniciar a temporada 2023. Ele vai começar o novo ano jogando na United Cup, novidade no calendário tanto da ATP quanto da WTA, após finalizar sua pré-temporada na Argentina.

“Foi uma pré-temporada muito positiva, no qual foquei em aprimorar a parte física. Estou me sentindo muito confiante para 2023. Fiz ótimos treinos aqui na Argentina com ótimos tenistas do circuito, como o (Diego) Schwartzman, o (Federico) Coria, o (Francisco) Cerundolo… Foram vários treinos de qualidade com a minha equipe também”, comentou.

Monteiro vai começar 2023 no embalo de 2022, sua melhor temporada da carreira até agora. Neste ano, ele obteve sua melhor posição no ranking da ATP, com o 61º posto, e faturou seus maiores torneios de nível Challenger, em Salzburg e Gênova. No circuito da ATP, alcançou as quartas de final em três competições diferentes.

A nova temporada vai começar com uma novidade no calendário. Monteiro vai representar o Brasil na United Cup, competição entre países com disputa mista, envolvendo homens e mulheres nas mesmas equipes.

“Saio dessa pré-temporada muito motivado e também feliz por fazer parte da equipe brasileira na United Cup. Já sei que enfrentarei o (Matteo) Berrettini e o (Casper) Ruud logo no início, que são dois caras do Top 10. Vou começar o ano com jogos de altíssimo nível e já visando uma excelente temporada, em busca de alcançar os meus objetivos”, disse o brasileiro.

O calendário de Monteiro terá na sequência o ATP 250 de Auckland e o Aberto da Austrália, que começa no dia 16 de janeiro. Depois, ele voltará à América do Sul para a gira de saibro, que inclui o Rio Open.