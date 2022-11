O goleiro Thiago Rodrigues foi quem mais oscilou com a camisa do Vasco em 2022, mas soube emular sua versão mais decisiva e ajudou o clube carioca a retornar à elite do futebol brasileiro. Com defesas importantes, segurou o ataque do Ituano neste domingo na vitória do time por 1 a 0, em Itu.

“Um dos dias mais felizes da minha vida. Não tem preço. Faria tudo de novo. Eu sou muito frio, mas aquela primeira defesa foi como um gol”, disse após o jogo.

O camisa 1 cruzmaltino foi contratado junto ao CSA após se destacar na Série B do ano passado e teve um grande primeiro semestre. Seu desempenho seguro fez com que o Vasco conquistasse pontos importantes.

Mas o cenário mudou completamente no returno. Thiago Rodrigues colecionou falhas, sofreu gols defensáveis e foi criticado pela torcida. Na penúltima rodada, foi vaiado na derrota da equipe para o Sampaio Corrêa, dentro de São Januário.

O goleiro tem contrato com o Vasco até o fim deste ano, mas uma cláusula permite a renovação automática do vínculo em caso de acesso do clube à Série A.