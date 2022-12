Divulgação/Assessoria de Imprensa

A cidade de Curitiba ganhou, nesta terça-feira (20), a primeira loja do país em um novo conceito da TIM que irá reunir em um mesmo ponto de venda atendimento para pessoa física e jurídica. Localizada no bairro de Santa Felicidade, a loja é totalmente voltada à experiência dos clientes: um lugar de portas abertas, moderno, convidativo e aconchegante, com equipamentos e aparelhos de última geração, espaços para bate-papo e coworking, com wi-fi e tablet.



Ao mesmo tempo em que a operadora viabiliza novos ambientes para receber seus clientes, também se preocupa em estabelecer oportunidades de negócios e movimentar o mercado, gerando mais empregos e renda por meio de parceiros comerciais. É o caso deste projeto piloto de loja híbrida com a Liberty Telecom, no segmento da telefonia desde 2006, e uma das maiores parceiras da TIM Brasil, com outros oito escritórios da TIM no Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul.



“Queremos que nosso cliente tenha uma experiência completa na loja piloto e encontre tudo o que precisa num lugar só. Além dos smartphones, gadgets e outros acessórios disponíveis em loja, o consumidor terá acesso também aos produtos e serviços com a tecnologia 5G que já está disponível para Curitiba, em todos os bairros da cidade, além de todo apoio oferecido aos nossos clientes corporativos, com um atendimento consultivo diferenciado”, afirma Christian Krieger, diretor comercial da TIM para a Região Sul.



No espaço dedicado ao atendimento de pequenos e médios negócios, a loja oferece portfólio voltado a empresas de pequeno porte e microempreendedores, além de diferentes soluções corporativas da TIM, com foco em produtos e serviços de telefonia móvel, fixa, web, WTTX e M2M. “Nestes espaços, buscamos reunir num mesmo lugar tanto o local para compra de soluções em telefonia, como o ambiente para atualizar e alinhar as informações do portfólio, além de auxiliar no processo de digitalização dessas empresas”, completa Krieger.

A nova loja fica na rua Domingos Strapasson, 100, loja 8, no bairro Santa Felicidade. O horário de funcionamento é das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 15h, aos sábados.