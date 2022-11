O técnico Tite convocou nesta segunda-feira a lista de 26 convocados para a Copa do Mundo. Sem maiores surpresas, o treinador chamou o lateral Daniel Alves, o zagueiro Bremer e os atacantes Pedro e Gabriel Martinelli, que eram as principais dúvidas para o Mundial do Catar. Por outro lado, ele deixou fora o meia Philippe Coutinho, machucado, e o atacante Roberto Firmino.

Como de costume, a maioria do grupo atua na Europa, onde a temporada está apenas começando, o que quer dizer que todos os jogadores do Mundial chegarão ao país-sede mais inteiros. Apenas três atletas que atuam no Brasil foram convocados.

O nome que mais chama a atenção na lista anunciada nesta segunda foi o de Daniel Alves. Aos 39 anos, o lateral está sem jogar há quase dois meses porque o seu time, o Pumas, foi eliminado de forma precoce no Campeonato Mexicano. Antes disso, já havia ficado semanas sem jogar porque estava sem clube.

Tanto Tite quanto Fábio Mahseredjian, preparador físico da seleção, garantiram que o jogador tem condições físicas de disputar o Mundial. “A qualidade técnica e individual que o Dani Alves empresta neste quesito de criação é impressionante, para ser um organizador, um articulador. Não temos nele um jogador de 60, 70 metros de ida e volta. Esta é a função dele, fora outras virtudes”, disse Tite.

O setor com o maior número de convocados foi o ataque, com nove jogadores. Ao ser questionado sobre a escolha por Gabriel Martinelli e não por Roberto Firmino, do Liverpool, Tite destacou não só o bom momento do jogador do Arsenal, mas também as características do atleta no encaixe do esquema da seleção brasileira.

“É um jogador do lance individual, da transição em velocidade. Teve duas convocações e se manteve em alto nível. Poderiam ter outros convocados e existem argumentos para outros. São escolhas. Dentro das características da equipe, do modelo, precisamos de jogadores agudos pelos lados. Assim a equipe se estruturou. É o caso do Martinelli”, disse o comandante.

Na defesa, o nome escolhido foi o de Bremer. Ele disputava vaga com Ibañez e Gabriel Magalhães, este com menos chances. Havia a expectativa de Tite optar por apenas três zagueiros ou o mesmo número de laterais. Neste caso, poderia improvisar Éder Militão na lateral-direita, como foi testado nos últimos amistosos.

Os convocados vão se apresentar à seleção no dia 14, diretamente em Turim, na Itália, onde o time brasileiro treinará para a Copa. Cinco dias depois, a delegação embarcará para Doha, capital do Catar, onde a equipe encerrará sua preparação para o Mundial, entre os dias 20 e 23.

A seleção vai estrear no dia 24, quatro dias após a abertura da Copa. O primeiro adversário será a Sérvia, em Lusail. O segundo confronto está marcado para o dia 28, contra a Suíça. E o Brasil encerrará sua participação na fase de grupos diante de Camarões, em 2 de dezembro, novamente em Lusail.

Confira abaixo a lista completa dos convocados da seleção brasileira:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Alex Sandro (Juventus), Daniel Alves (Pumas), Danilo (Juventus) e Alex Telles (Sevilla);

Zagueiros: Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid) e Bremer (Juventus).

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham), Everton Ribeiro (Flamengo);

Atacantes: Vinicius Junior (Real Madrid), Neymar (PSG), Raphinha (Barcelona), Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Pedro (Flamengo).