Nesta quarta-feira,7, Toni Collette (Hereditário) publicou em seu perfil no Instagram uma nota – assinada por ela e seu ex-marido, Dave Galafassi – anunciando o fim de seu casamento. O texto foi compartilhado um dia depois de Dave ser fotografado beijando outra mulher em uma praia de Sidney, na Austrália.

O casal declarou que a decisão foi tomada em conjunto e que a família seguirá em frente, mesmo sob uma configuração diferente. Agradeceu o carinho do público e disse que pretende passar por esse momento pacificamente. “Após um longo processo de separação, com graça e gratidão anunciamos que estamos nos divorciando”, escreveu.

De acordo com o Daily Mail US, eles se conheceram há 20 anos, em Sidney, durante o evento de lançamento do álbum Metal Detector, que marcou a estreia da Gelbison (a banda de Dave). Os dois têm dois filhos, um de 11 anos e outro de 14 anos. Nos últimos anos, o casal vivia entre os EUA e a Austrália.

A nova namorada

O Daily Mail US apurou que a mulher fotografada com Dave Galafassi é Shannon Egan. Ela também é natural de Sidney e tem 41 anos. Segundo o jornal, Shannon é mestre em Quiropraxia e trabalha na área há mais de 15 anos.