O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) afirmou na manhã desta quinta-feira, 10, que a transição será feita de forma “democrática e tranquila”. A fala ocorreu durante um encontro com parlamentares aliados no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.

Alckmin foi escolhido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para coordenar a transição.