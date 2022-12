Daniel Castellano/SMCS

Durante os maiores eventos do Natal de Curitiba está sendo realizada uma Pesquisa de Demanda Turística, para mapear o público de moradores e turistas que prestigiam os espetáculos. O trabalho é feito pelo Instituto Municipal de Turismo.



Segundo Tatiana Turra, presidente do Conselho Municipal de Turismo de Curitiba (Comtur), a organização e realização do Natal é uma iniciativa multisetorial e a edição deste ano vem superando as expectativas pelo mix de atrações.



“O ano de 2022 vai entrar para a história como o ano em que superamos alguns índices do Turismo pré-pandemia em nossa cidade. O retorno das feiras presenciais, de atrações de Natal, entre diversas conquistas”, disse.