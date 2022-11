O governo irlandês apontou o atual presidente do Eurogrupo, Pascal Donohoe, para um segundo mandato à frente do órgão que contempla os ministros da economia dos estados membros da União Europeia integrantes da zona do euro. Em seu Twitter, o dirigente afirmou estar “muito satisfeito por receber o apoio”, e disse que o processo de eleição será anunciado na próxima segunda-feira, no âmbito da reunião do Eurogrupo, quando outros países poderão apresentar candidatos.

“Tive o privilégio de servir como presidente do Eurogrupo desde julho de 2020 e trabalhei em estreita colaboração com meus colegas europeus para coordenar políticas em toda a zona do euro para responder aos efeitos econômicos da pandemia e ao impacto da guerra na Ucrânia”, afirmou ainda Donohoe.