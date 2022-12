UFPR. Franklin de Freitas

Conforme previsto, o anúncio do resultado final do vestibular da Universidade Federal do Paraná será realizado no dia 13.01, a partir das 14h00.

Na data, a UFPR realiza o banho de lama oficial, momento de recepção, comemoração e interação dos aprovados no processo seletivo de 2022/2023.

O evento acontece no Campus Agrárias.

Banho de lama da UFPR

Data e horário: 13.01, 14h00

Local: Campus Agrárias, Rua dos Funcionários, 1540 – Juvevê