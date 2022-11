O Campeonato Brasileiro da Série B vai terminar neste domingo com os seis últimos jogos da 38ª rodada. Os cinco jogos decisivos para a tabela final vão começar às 18h30. Bahia, Vasco, Ituano e Sport duelam pelas duas últimas vagas no G-4 para chegar à Série A, enquanto CSA e Novorizontino tentam escapar do rebaixamento para a Série C.

O Bahia fará seu último jogo fora de casa, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), diante do CRB, que não tem mais pretensões. Os baianos, que somam 59 pontos em terceiro lugar, conquistam o acesso com vitória ou empate. Se for derrotado, precisará torcer para que o Sport não vença e tire a diferença no saldo de gols, atualmente 13 a 6 para os baianos. O Sport também joga fora de casa, diante do Vila Nova, que está livre do rebaixamento.

Os outros dois concorrentes na briga pelo acesso são Ituano e Vasco, que jogam em Itu (SP), no estádio Novelli Júnior. A partida é encarada como uma ‘final’ e já foi rotulada como Batalha de Itu, porque quem vencer garante o acesso, enquanto o empate favorece os cariocas. O Vasco é o quarto colocado com 59 pontos, seguido pelo clube paulista, com 57.

A briga também é acirrada na parte de baixo da tabela. O CSA tem 42 pontos, em 16º, uma posição fora do Z-4. Entretanto, tem missão complicada, pois enfrenta o campeão Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Os mineiros vão com força máxima para coroar a campanha com grande festa da torcida.

E é justamente isso que espera o Novorizontino, 17º com 41 pontos. Os paulistas visitam o já rebaixado Operário, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Se vencerem, basta qualquer tropeço do CSA para garantirem a permanência. Se empatarem, o CSA precisa ser derrotado.

Antes de todos esses jogos, Guarani e Chapecoense abrem o dia, às 16h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa (SP), em Campinas (SP). Ambos lutaram para não cair durante a maior parte da competição, garantindo suas permanências apenas nas últimas rodadas.

Confira os jogos da 38ª rodada:

DOMINGO

16h

Guarani x Chapecoense

18h30

CRB x Bahia

Ituano x Vasco

Operário x Novorizontino

Cruzeiro x CSA

Vila Nova x Sport