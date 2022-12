O fim de 2022 deve ser de chuva em São Paulo. A última semana do ano tem previsão de tempestades com risco de alagamentos e desabamentos por todo o Estado, aponta a Defesa Civil, mas principalmente nas regiões de Campinas e Sorocaba, no interior, onde o volume esperado é maior. Tanto no litoral sul, quanto no litoral norte, o tempo deve ficar nublado, com pancadas de chuva. No interior, apesar das tempestades, as temperaturas ficam mais altas.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, as chuvas intensas podem vir acompanhadas de raios, granizos e fortes rajadas de vento a partir desta terça-feira, 27, até a sexta, 30. O órgão recomenda que a população fique atenta a qualquer sinal de perigo e não atravesse ou adentre áreas inundadas e/ou de enxurradas, pois a força da água pode carregar a pessoa ou o veículo.

Quem mora em área de risco deve ficar atento aos sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinadas, rachaduras nas paredes e portas e janelas emperradas. Diante desses sinais, é preciso deixar o local o quanto antes e procurar a Defesa Civil no número 199.

O risco maior é na região de Campinas e Sorocaba, onde o volume esperado é de 155 mm.

Na capital paulista, a chuva acumulada é de 120 mm e a sexta-feira, 30, deve ser o dia mais chuvoso, com garoa no período da manhã e chuva mais forte à tarde. Nesse dia, a temperatura também cai na capital. A mínima prevista é de 18 graus e máxima de 23.

Interior

Na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba, a chuva também deve ser volumosa, com 150 e 145 mm, respectivamente. Confira outras regiões:

– Araraquara e Bauru, 140 mm;

– Itapeva e Registro, 135mm;

– Ribeirão Preto e Barretos, 125;

– Presidente Prudente e Marília, 100 mm;

– Araçatuba, São José do Rio Preto e São José dos Campos, 120 mm.

Apesar da chuva, a temperatura tende a ser mais alta no interior. Na quarta-feira, 28, Ribeirão Preto terá mínima de 21°C e máxima de 30°C. Em Bauru, a mínima será a mesma, com máxima de 29ºC. As informações são do Climatempo.

Litoral

Para quem pretende passar a virada do ano na praia, a previsão do tempo também não é muito animadora. A expectativa é de que chova 130 mm na Baixada Santista. No entanto, as chuvas devem ser mais rápidas.

O tempo fica nublado tanto no litoral sul quanto no litoral norte, com algumas aparições rápidas do sol, mostra o Climatempo. No Guarujá e em Ubatuba, o dia mais quente será a quarta-feira, 28, com mínima de 21ºC em ambas as cidades e máxima de 30°C e 29°C, respectivamente.