Um dia após comunicar ao técnico Jorginho que ele não permaneceria para 2023, o Vasco oficializou nesta quinta-feira a saída do comandante e de sua comissão. Demitido após levar o time de volta à Série A, o treinador lamentou deixar de estar nos planos da diretoria, que foca em Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza.

Em nota oficial, Jorginho festejou o cumprimento da meta do acesso e revelou que ficou triste pela saída. “Fui convocado para essa missão e vim de peito aberto, com muita vontade de ajudar mais uma vez o Vasco a voltar à Série A”, iniciou o treinador. “Claro que sabia das dificuldades, dos problemas que teríamos de enfrentar, da responsabilidade que estávamos assumindo. Mas o Vasco não é para quem acredita? Eu acreditei, sempre tive certeza de que subiríamos”, garantiu. “O importante é que o objetivo foi alcançado, conseguimos dar essa grande alegria à torcida vascaína. Fico triste por não poder dar sequência, participar de um planejamento, iniciar uma temporada.”

Foram somente 10 jogos de Jorginho no comando do Vasco, com cinco vitórias, dois empates e três rodadas. Ao ganhar os pontos do jogo com o Sport, terminado em 1 a 1, mas com o STJD definindo como 3 a 0 aos cariocas após julgamento por invasão de campo dos torcedores locais na Ilha do Retiro, o clube carioca acabou subindo para a terceira posição na Série B, com 64 pontos.

Enquanto a direção tenta convencer Vojvoda a se transferir para o Rio – pela segunda vez o comandante entra nos planos do clube – Jorginho mostrou que seguirá na torcida pelo Vasco e agradeceu aos dirigentes pela oportunidade.

“Continuarei na torcida por este clube com o qual tenho enorme identificação e que faz parte da minha história”, disse. “Fica aqui o meu agradecimento ao Luiz Mello, nosso CEO, ao Paulo Bracks, diretor executivo, ao nosso presidente Jorge Salgado, a todos os amigos da querida comissão técnica, aos jogadores, que foram os protagonistas, à torcida do Gigante da Colina e aos demais funcionários e staff. Beijos no coração.”