Veranistas devem evitar trechos de obras no litoral, para evitar acidentes (Foto: Alessandro Vieira/SEDEST)

Veranistas do Litoral paranaense contam com uma faixa de areia mais larga em um trecho de 6,3 quilômetros, do Canal da Avenida Paraná até o Balneário Flórida. Porém, existem outras frentes de trabalho dentro do Projeto de Recuperação da Orla de Matinhos, em que são investidos R$ 314,9 milhões do Governo do Estado.

São obras que não podem ser paralisadas e não interferem no aproveitamento das atrações aos veranistas. Mas é importante que todos respeitem as placas de sinalização que indicam o local seguro para acessar a praia. Também é necessário tomar cuidado com as crianças, que, pela curiosidade, entram no canteiro de obras, onde existem máquinas trabalhando.

ATENÇÃO – A maior preocupação é nas proximidades do Canal da Avenida Paraná na praia de Caiobá, cujas obras dos guias-correntes (estruturas marítimas que irão garantir o melhor escoamento das águas pluviais dos canais, diminuindo riscos de enchentes na cidade) estão em torno de 42% de conclusão.

As atividades são realizadas com equipamentos pesados para escavação, dragagem para enchimento de geotubo, movimentação de carga, descarregamento de pedra e lançamento de rocha. Também na praia de Caiobá seguem em andamento as obras urbanísticas, cerca de 45% concluídas, especialmente na calçada.

A atenção também deve ser redobrada na altura do Pico de Matinhos, onde está sendo construído o espigão; nos balneários, onde também acontecem obras urbanísticas na orla; e nos locais onde já foram plantadas as restingas nativas. A vegetação está em fase de desenvolvimento e é preciso cuidado para não pisotear as plantas.

SINALIZAÇÃO – Para o acesso à praia, foram abertos alguns caminhos seguros, a fim de evitar acidentes dos veranistas. Em alguns pontos, além do isolamento físico, com estrutura de madeira e tela tapume, placas de sinalização foram instaladas para informa que a região está interditada e com acesso proibido, pois oferece risco de acidente.

Para acesso de veículos e pedestres, as ruas foram sinalizadas com placas orientativas, cones refletivos e isoladas com tela tapume para indicar o caminho seguro para a população. Para auxiliar na orientação dos pedestres e banhistas, vigilantes de segurança patrimonial foram posicionados em áreas estratégicas. A sinalização foi realizada pelo Consórcio Sambaqui, vencedor da licitação pública.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná terá ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.