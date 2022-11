Tetracampeão, Sebastian Vettel se despediu da Fórmula 1 com uma décima colocação no Grande Prêmio de Abu Dabi. O alemão admitiu que o resultado acabou sendo frustrante, mas revelou que aproveitou o máximo da sua última rodada e mostrou que já está sentindo saudades de ficar atrás de um volante.

“Gostaria de ter somado mais pontos nesta corrida, mas eu acabei desfrutando tudo que eu podia. Foi um sentimento diferente. Não acertamos na estratégia, e foi uma pena. Tenho certeza de que sentirei saudades, muito mais do que posso compreender agora”, falou Vettel.

Vettel chegou a uma equipe de Fórmula 1 em 2005, quando foi contratado para ser piloto júnior da Williams, mas foi na BMW Sauber, em 2007, que o alemão participou do seu primeiro Grande Prêmio. Nos Estados Unidos, substituiu Robert Kubica e terminou a corrida na oitava posição.

Ainda no final daquela temporada, foi anunciado pela Toro Rosso, e, com 21 anos, conquistou de forma surpreendente o Grande Prêmio da Itália, em 2008. No ano seguinte, chegou para o lugar de David Coulthard na Red Bull. Foi na equipe de bebidas energéticas que o alemão viveu o auge da carreira.

Vettel foi tetracampeão consecutivo, de 2010 a 2014, até que resolveu mudar de ares e ir para a Ferrari. Na equipe italiana, brigou por títulos, mas não conseguiu voltar a ser campeão. Encerrou a carreira na Aston Martin, onde assumiu um papel de coadjuvante nos seus dois últimos anos de Fórmula 1.

“Os últimos dois anos foram decepcionantes esportivamente, mas muito úteis na minha vida, eles me ajudaram a realizar muitas coisas. É incrível ver o poder que nós, pilotos, temos de inspirar as pessoas e há coisas muito mais importantes do que dar uma volta num circuito”, falou o alemão.

Com o fim da temporada de 2022 de Fórmula 1, Vettel encerrou sua carreira com 299 corridas, 122 pódios e 53 vitórias, além de quatro títulos conquistados. O seu substituto na Aston Martin será o também veterano Fernando Alonso.