A torcida do Flamengo vive em grande sintonia com o time após os títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores no segundo semestre. Na derrota para o Corinthians por 2 a 1, pelo Brasileirão, na última quarta-feira, os rubro-negros inclusive já mostraram que estão pensando no Mundial de Clubes, que será disputado no início do ano que vem.

“Real Madrid, pode esperar, a sua hora pode chegar”, cantaram milhares de torcedores no Maracanã. Questionado sobre um possível confronto entre os dois, o vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dunshee, destacou que a equipe espanhola tem muitos craques, mas disse que o time “não é nada de outro mundo”.

“Futebol é futebol. O Flamengo tem um grande time e já mostrou isso várias vezes. O Real Madrid tem um time maravilhoso. Não vejo como algo impossível. Eu vi a final (da Liga dos Campeões). Eles jogam muito bem, tem muitos craques, mas não é nada assim do outro mundo. Tanto que em 2019 o Flamengo jogou de igual para igual com o Liverpool e, ali no cansaço do fim de temporada, tomou o gol, mas poderia ter sido o contrário. Estou otimista, dá para chegar, tem grandes chances”, avaliou Dunshee ao Charla Podcast.

Antes do Mundial de Clubes, o Flamengo disputará a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, atual campeão brasileiro, no dia 28 de janeiro, ainda sem local definido. Em fevereiro, o clube carioca ainda fará dois jogos da Recopa e enfrentará o Independiente Del Valle, que bateu o São Paulo na final da Copa Sul-Americana.

Decisivo em finais de campeonato, o atacante Gabriel Barbosa recebeu muitos elogios de Dunshee. O dirigente rubro-negro destacou a força dos atuais ídolos da geração e disse que os principais nomes devem homenageados com estátuas.

“Ele (Gabigol) merece. Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, acho que eles vão ser homenageados no seu devido tempo. O Flamengo é muito grato a eles e certamente vai fazer estátua para eles. Não sei se ele quer ter isso agora, mas vai ter no momento certo. Ele fez gols em três finais de Libertadores. É uma trajetória que temos que reconhecer. Essa geração tem um valor que não pode ser ignorado”, elogiou.

O Flamengo volta a campo no domingo, contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 16h, pela antepenúltima rodada do Brasileirão. Depois, a equipe rubro-negra visita o Juventude em Caxias do Sul e encerra sua campanha na competição contra o Avaí, no Maracanã.