Agora é oficial. Wallisson está fora da Ponte Preta e livre para negociar com um novo clube. Seu provável destino é o Cruzeiro. A decisão da juíza titular da 7.ª Vara do Trabalho de Campinas, Cristiane Montenegro Rondelli, foi favorável para jogador que deixará o clube sem custos.

Os empresários do atleta entraram com uma ação na justiça para liberá-lo a negociar com qualquer clube. Isto porque a Ponte Preta tinha pendências de FGTS com o meio-campista, fato que dá o direito de o profissional deixar o clube no qual ele está vinculado. A Ponte Preta, através de uma engenharia financeira, conseguiu quitar os débitos com o atleta. No entanto, o fato não foi suficiente para segurá-lo. A decisão judicial, porém, não é definitiva.

Por outro lado, depois de uma semana com notícias preocupantes, enfim, o torcedor ponte-pretano pôde respirar um pouco mais aliviado. O meio-campo Élvis retornou aos treinamentos e vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. Pelo menos essa foi a garantia da diretoria.

O meia não havia se apresentado junto com elenco na última segunda-feira. Ele pediu dois dias para resolver problemas pessoais, além de uma reunião com o presidente Marco Antônio Eberlin e o técnico Hélio dos Anjos. Nesta manhã, o atleta retornou aos trabalhos e já fez os testes físicos necessários.

A Ponte Preta estreia na Série A2 no próximo dia 15 de janeiro, contra o Velo Clube, em Rio Claro.