O senador eleito Wellington Dias (PT-PI) afirmou nesta quinta-feira, 10, estar “bastante animado” para que o texto da chamada PEC da Transição seja finalizado ainda hoje. A declaração foi dada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição em Brasília, onde o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou nesta quinta pela manhã para reunião com parlamentares.

Dias ponderou que não espera que o texto esteja pronto já após essa reunião, mas destacou que Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) terão mais encontros ao longo dia.

“Ele (Alckmin) vai apresentar as propostas que foram apresentadas nessa fase de entendimentos para que a gente tenha um texto”, disse o ex-governador, acrescentado ainda que a decisão sobre valores ou prazos da PEC depende de Lula.

O senador eleito ainda afirmou que todo esforço é para que a proposta da PEC esteja encaminhada nesta semana para que sua tramitação se dê a partir da próxima semana. “Estamos correndo contra o tempo. Prazos bastante exíguos para a tramitação de emenda constitucional”, apontou.