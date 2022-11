A Williams oficializou o jovem americano Logan Sargeant como seu piloto titular para a temporada 2023 da Fórmula 1. O acerto com o atleta de apenas 21 anos e quarto colocado na Fórmula 2 já era esperado, mas ainda não havia sido oficializado até esta segunda-feira. Ele vai ocupar a vaga do canadense Nicholas Latifi, que acabou ficando sem um assento para o próximo ano.

“Temos o prazer de anunciar oficialmente Logan como nosso piloto para o próximo ano, depois de obter a Superlicença após o último evento de F-2 da temporada em Abu Dabi. Logan completa nossa empolgante formação de pilotos para 2023 ao lado de Alex”, anunciou a Williams, referindo-se ao seu outro piloto titular, o tailandês Alexander Albon.

“Desde que ingressou na nossa Academia de Pilotos no final de 2021, Logan conseguiu se integrar totalmente à equipe enquanto estava no simulador e, mais recentemente, na pista durante as quatro sessões de treinos livres de que participou. Estamos ansiosos para vê-lo na Fórmula 1. Estamos aqui para apoiá-lo nessa jornada”, afirmou chefe da equipe, Jost Capito.

Logan Sargeant já vinha sendo preparado pela Williams para assumir um dos carros da escuderia. Ele participou de quatro treinos livres na temporada (Abu Dabi, Brasil, México e Estados Unidos) e conseguiu os 40 pontos, através da Fórmula 2, necessários para adquirir a Superlicença, o que lhe garante o direito de correr na Fórmula 1.

“É uma grande honra e um sonho tornado realidade ter a oportunidade de competir na Fórmula 1 com a Williams Racing. Fazer parte da Williams Driver Academy no ano passado me deu uma plataforma importante para me desenvolver como piloto e me preparar para o próximo capítulo. Estou pronto e empolgado para fazer parte desta jornada enquanto a equipe procura progredir no grid”, comemorou o piloto.

O Estados Unidos voltam a ter um piloto no grid, o que não acontecia desde 2015, quando Alexander Rossi, que disputou cinco corridas com a equipe Manor. Antes dele, Scott Speed, em 2007, representou o país.

“Ser capaz de dar a Logan a oportunidade de competir na Fórmula 1 pela Williams Racing no próximo ano, depois de ser parte integrante da nossa Academia de Pilotos, é um momento de orgulho para a equipe. Ver um piloto da Academia ocupando nossa vaga na F1 é uma motivação para todos os outros pilotos da Academia e demonstra a legitimidade do programa e da plataforma que ele oferece. Não estamos apenas preparando-o na pista, mas trabalhando duro durante o inverno fora da pista para garantir que ele esteja na melhor posição possível para começar 2023”, concluiu o diretor esportivo Sven Smeets.

Sargeant aumenta a lista de estreantes na Fórmula 1 em 2023. Além deles, Oscar Piastri estará na McLaren e Nyck de Vries dirigirá pela AlphaTauri.