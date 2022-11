O atacante Yuri Alberto festejou mais um gol e uma assistência, nesta quarta-feira, que ajudaram o Corinthians a empatar com o Coritiba, por 2 a 2, no Couto Pereira, em Curitiba. Em entrevista após a partida, o atleta revelou todo o nervosismo do técnico Vítor Pereira, no intervalo, após ser expulso ainda no primeiro tempo.

“Agradecer a Deus, mais uma assistência e gol com essa camisa. Jogo difícil com um a menos, conseguimos um empate importante, soubemos sofrer, professor estava chateado (no intervalo), ficou bem pilhado, vamos dar uma acalmada nele”, disse o jogador ao Première.

Além do gol, Yuri Alberto também destacou a postura do time que jogou boa parte da partida com um atlea a menos, após expulsão do zagueiro Bruno Méndez. “Todas as coisas que ele (Vítor Pereira) fala, para a gente manter foco, ficar concentrado, com um a menos já tínhamos conseguido uma vitória contra o Santos e conseguimos o empate. Tentamos o terceiro, mas não deu.”

O atacante comentou um dos últimos lances da partida, quando acabou recebendo cartão amarelo, após derrubar a bandeirinha de escanteio. “Eu fiquei nervoso com a bandeira, peço desculpa aos torcedores coritibanos, não foi nada de falta de respeito à torcida de vocês.”