Yuri Alberto tem encantado a torcida do Corinthians. O centroavante marcou o único gol da vitória sobre o Ceará aos 45 do segundo tempo. O jogo sonolento na noite deste sábado na Neo Química Arena combinava com a falta de ânimo dos donos da casa e má fase técnica dos visitantes que lutam contra o rebaixamento.

Quem estava atento à partida notou que o Corinthians confiava que poderia marcar a qualquer momento. Yuri Alberto teve importantes méritos para não desistir da jogada confusa que culminou com seu gol. Ao término do jogo, o atacante lamentou as chances perdidas e disse confiar que a equipe poderá ser vice-campeã brasileira.

“Quero só agradecer a Deus. Perdi duas chances claras de gol, estava pedindo a Deus para me presentear. Pude fazer o gol e dar os três pontos para o Corinthians. Vamos em busca do segundo lugar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente sabia que seria difícil, com o Ceará precisando da vitória. Eles vieram para cima, mas também criamos chances e, no fim, conseguimos sair com a vitória”, analisou Yuri Alberto.

Conquistar o segundo lugar não é uma missão simples para o Corinthians. Os comandados de Vítor Pereira têm fortes concorrentes. Fluminense e Internacional também venceram na rodada, enquanto o Flamengo ainda atua neste domingo e pode devolver o time alvinegro para a quinta posição. O que está em jogo é a premiação do Campeonato Brasileiro. O vice-campeão recebe R$ 42,7 milhões, enquanto o quinto colocado, R$ 36 milhões.

Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta mais um time que luta contra o rebaixamento. O duelo com o Coritiba acontece no Couto Pereira, na quarta-feira, às 19h.