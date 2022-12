Divulgação/Assessoria de Imprensa

Com certeza a maior dor do ser humano é perder alguém que ama, e lidar com a ausência de quem deixou saudades, não é nada fácil. Quando chega as primeiras datas comemorativas consideramos a fase mais difícil, principalmente o Natal, que é um momento significativo e reflexivo, que passamos em família e amigos, bem neste momento que sentiremos a falta de quem se foi.

Natal também é época de recordações, de nostalgia, de perdão, de estar emocionalmente mais sensível. Em meio a um luto recente, pode parecer difícil celebrar as festividades. Não existe receita quando cada um tem dentro de si “ingredientes diferentes”. Porém, existem algumas considerações de quem já passou por esta fase delicada e sugestões profissionais, de psicólogos especializados em luto. Quando a lembrança da pessoa amada vier à mente, procure lembrar dos momentos bons, das lembranças positivas. Aquelas que arrancam um pequeno sorriso em nossa alma.

A meta é respeitar-se. Permitir-se sentir a dor do luto, sentir saudades. É normal ficar triste mesmo perto de pessoas alegres. Deixe que os sentimentos venham e não se julgue, apenas tente dar um final positivo para eles. Caso sinta-se confortável, fale. Você não irá estragar a comemoração de ninguém porque está passando por um momento muito compreensível que todos iremos passar.

Participe daquilo que lhe deixa confortável. Não se obrigue a nada. Diga não, se quiser dizer não. Faça coisas que sejam prioridades para você! O luto pode despertar preguiça de

ressocializar, mas lembre-se, que estar perto das pessoas com quem se sente bem e que te querem bem faz com que você se sinta melhor. Até mesmo no formato “online”, hoje a tecnologia permite a aproximação mesmo que seja a distância.

Então não se repreenda de curtir o Natal. Pois temos momentos de alegrias e temos momentos de tristeza, no entanto, deixe vir a alegria, sem se julgar. São reações esperadas e naturais. Afinal, como o ente querido gostaria que você estivesse? E para quem é amigo ou familiar de um enlutado, cabe estar de ouvidos abertos e disponível, pois é momento de acolhimento e empatia.

Vale lembrar que se o luto está severo a ponto de não conseguir retomar as atividades da rotina, de voltar à vida normal, deve-se sim, buscar auxílio profissional, que irá ajudar nesse momento a seguir em frente.

Que a lembrança do nascimento de Jesus traga fé, força e esperança para todas as pessoas que estão passando por esse momento tão delicado, o luto.

Meus sinceros sentimentos!

Mylena Cooper é diretora do Crematório Vaticano e pesquisadora da psicologia do luto e ritos fúnebres